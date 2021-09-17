В Екатеринбурге четвертый день разыскивают мужчину из поселка Еланский

Александра разыскивают четвертый день Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Екатеринбурге 14 сентября пропал 45-летний Александр Вяткин. Четвертый день о его местоположении ничего неизвестно. Он должен был выехать домой в поселок Еланский Камышловского района, но перестал выходить на связь. Его поисками занимаются волонтеры поисковых отрядов.

В ориентировке на поиск указано, что Александр Вяткин в момент пропажи был одет в камуфляжную зелено-коричневую куртку, такой же расцветки костюм зелено-коричневого оттенка, черные берцы и кепку.

Приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: черные короткие

С собой: темно-зеленая дорожная сумка.

Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.