В Екатеринбурге четвертый день разыскивают мужчину из поселка Еланский

Александра разыскивают четвертый день Фото: поисковый отряд Лиза Алерт
В Екатеринбурге 14 сентября пропал 45-летний Александр Вяткин. Четвертый день о его местоположении ничего неизвестно. Он должен был выехать домой в поселок Еланский Камышловского района, но перестал выходить на связь. Его поисками занимаются волонтеры поисковых отрядов.
В ориентировке на поиск указано, что Александр Вяткин в момент пропажи был одет в камуфляжную зелено-коричневую куртку, такой же расцветки костюм зелено-коричневого оттенка, черные берцы и кепку.
Приметы:
Рост: 180 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: черные короткие
С собой: темно-зеленая дорожная сумка.
Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: поисковый отряд Лиза Алерт