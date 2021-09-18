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Общество18 сентября 2021 16:08

В Октябрьском районе Екатеринбурга построят еще один детский сад

Здание сможет принять 120 новых воспитанников
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Планируется, что здание возведут в границах нового жилого комплекса

Планируется, что здание возведут в границах нового жилого комплекса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Октябрьском районе построят еще один детский сад на 120 человек. Планируется, что здание возведут в границах нового жилого комплекса среди улиц Тверитина — Луначарского — Большакова — русла реки Исети — улицы Белинского. Члены комиссии единогласно поддержали предложение компании-застройщика.

- Комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования обсудила темы, касающиеся в том числе сферы строительства учреждений социальной сферы, - отметили в пресс-служе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее стало известно, что на Эльмаше, в границах улиц Стачек - Войкова - Старых Большевиков, построят новый детский сад. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 250 мест. Также садика на 700 человек построят в Ленинском районе и на пересечении улиц Амбулаторной и Адмирала Ушакова.