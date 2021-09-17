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Общество17 сентября 2021 13:34

На Эльмаше построят детский сад на 250 мест

Он появится в границах улиц Стачек - Войкова - Старых Большевиков
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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На Эльмаше построят детский сад, который сможет принять до 250 малышей

На Эльмаше построят детский сад, который сможет принять до 250 малышей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше, в границах улиц Стачек - Войкова - Старых Большевиков, построят новый детский сад. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 250 мест. Строительство детского сада обсудили на комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- В ходе обсуждения члены комиссии поддержали единогласно предложение компании-застройщика, - рассказали в мэрии.

Напомним, в начале сентября стало известно, что еще два детских садка появятся в Ленинском районе и на пересечении улиц Амбулаторной и Адмирала Ушакова. Они смогут принять 700 новых воспитанников. Распоряжение об их строительстве дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.