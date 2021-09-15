Всем жителям Екатеринбурга и Свердловской области дадут отопление до 1 октября

Уральцам дадут отопление до 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 сентября в Свердловской области стартовал отопительный сезон, до 1 октября получат все уральцы. Об этом рассказал первый заместитель министра энергетики и жилищного хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов.

- Отопительный сезон в Свердловской области начался своевременно, без происшествий. По состоянию на сегодняшнее утро запущенно 15% жилищного фонда и более 28% социальной сферы. Основная наша задача - до 1 октября обеспечить 100% подключение жилого фонда и объектов социальной сферы, - рассказал Чикризов.

Также Игорь Чиркизов пояснил, что к отопительному сезону в области было подготовлено около 1,5 тыс. котельных, более 12 тыс. км тепловых сетей, более 12 тыс. км водопроводных сетей и более 60 тыс. км электрических сетей.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона в городе с 14 сентября. В первую очередь тепло поступит в детские садики, школы и только потом жилой фонд. Подача тепла пройдет в два этапа. Первый пройдет с 14 по 22 сентября. Второй - с 23 по 30 сентября. Во вторую очередь отопление включат в Орджоникидзевском, Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах.

Также вечеру 14 сентября в Екатеринбурге полностью подключили к теплоснабжению Академический район. Там запуск отопления проходит за один день, сразу подключают и объекты соцсферы и жилфонд.