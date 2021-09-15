Энергетики рассказали, сколько жителей Екатеринбурга остались без света из-за аварии на электросетях

14 сентября 20 000 жителей остались без электричества из-за массовой аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики рассказали, сколько жителей Екатеринбурга остались без света во время масштабного отключения электроэнергии 14 сентября. Из-за незаконной вырубки деревьев в Юго-Западном районе без света остались 20 тысяч человек.

Главный инженер филиала компании Россети ФСК ЕЭС и МЭС Урала Владимир Вяткин прокомментировал аварию на электросетях в Екатеринбурге.

- Формально прямых затрат не посчитали, сколько было убытков. Технически там проблем никаких нет. Потому что дерево, которое было завалено третьими лицами, и попало на нашу линию не повредило провод. Но нас в первую очередь беспокоит, что более 20 тысяч наших клиентов остались без света, - рассказывает Владимир Вяткин.

Также главный инженер Россети пояснил, что технологические нарушения из-за действий третьих лиц составляет 12%. По словам Владимира Вяткина, далеко не у всех подрядчиков получается работать качественно, чтобы не нарушать электроснабжение для клиентов, некоторые недобросовестные подрядчики не выполняют требования по соблюдению правил охраны зон, начинают копать теплотрассы.

Напоминаем, что свет пропал в Парковом микрорайоне, на Ботанике и в Верх-Исетском районе. В городе были обесточены светофоры и образовались большие пробки. В центре Екатеринбурга произошло минимум пять автомобильных аварий.

После этого инцидента Роспотребнадзор организовал внеплановую проверку социально значимых объектов в Екатеринбурге. Специалисты проверят соблюдение условий хранения вакцины в медицинских организациях. А также они обратят внимание на температуру, при которой хранились продукты питания в детских учреждениях, магазинах и кафе.