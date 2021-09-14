Жители Шарташа судятся с мэрией Екатеринбурга из-за строительства логистического парка

Активисты боятся, что строительство центра рядом с поселком Калиновский плохо скажется на экологии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга, которые протестуют против строительства транспортно-логистического центра «Уральский» на берегу озера Шарташ, подали иск на администрацию города. 14 сентября прошло первое заседание.

В сообществе «ВКонтакте» «Живи, Шарташ!» активисты выложили текст искового заявления. В документе они говорят, что проект логопарка противоречит генеральному плану Екатеринбурга. По их словам, территория предполагает строительство жилого микрорайона.

Горожане заявляют, что проект без согласования затрагивает границы земель лесного фонда и особо охраняемую территорию Шарташского лесопарка. Кроме того, якобы не были проведены инженерные изыскания.

При этом в иске говорится, что строительство центра рядом с поселком Калиновский плохо скажется на экологии. Активисты боятся, что оно уничтожит редких животных и растения. Также они утверждают, что передвижение транспорта на этом участке будет нарушать отдых жителей Калиновского.

В мэрии «КП Екатеринбург» рассказали, что заседание отложили на 18 октября.

- Привлекли собственников участков, в отношении которых утвержден проект планировки, и министерство природных ресурсов Свердловской области, - уточнили там.

В июле 2021 года администрация Екатеринбурга утвердила планировку территории на берегу озера Шарташ под строительство ТЛЦ «Уральский». Мэр Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. Общая площадь центра должна составить 162 гектара, а само здание займет 132 гектара.

На территории сбираются проложить рельсы. Также там расположат контейнерные площадки, где будут храниться посылки из интернет-магазинов и продовольственные товары. В проект планируют инвестировать около 11 миллиардов рублей.

Жители Калиновского выступили против строительства и написали письма президенту России Владимиру Путину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Активисты даже предложили альтернативный проект развлекательно-туристического парка «Малахитовая шкатулка», посвященный произведениям уральских писателей Павла Бажова и Владислава Крапивина.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка