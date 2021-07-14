В мэрии утвердили проект транспортно-логистического центра на Шарташе

В логистическом центре будут принимать посылки со всего мира Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На северном берегу озера Шарташ собираются построить огромный транспортно-логистический центр «Уральский». В мэрии утвердили планировку территории возле поселка Калиновка, Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. Общая площадь объекта составит 162 гектаров, а сам логистический центр займет 132 га.

На территории планируется проложить рельсы и разместить контейнерные площадки где, будут храниться посылки из интернет-магазинов и продовольственные товары. Также подрядчик должен реконструировать улицу Мурзинскую и построить дублирующий проезд, длиной в 1 км. В проект инвестор планирует вложить в проект около 11 млрд рублей.

Жители микрорайона Калиновский выступают против строительства логистического центра, они уверены, что он будет загрязнять уникальную природу Шарташа. Они написать письма Владимиру Путину и Евгению Куйвашеву.