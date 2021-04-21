Защитники Шарташа предложили альтернативу логопарку

Местные жители выступают против возведения индустриального логопарка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа жителей Екатеринбурга, проживающих в районах, прилегающих к озеру Шарташ, пытается защитить живописные места от строительства большого логистического парка «Уральский», который должен появиться на берегу озера. Постановление о начале работ по возведению логопарка в прошлом году подписал теперь уже бывший мэр уральской столицы Александр Высокинский, а в конце марта 2021 года здесь вырубили 500 сосен.

Местные жители с таким положением дел не согласны, они уверены, что зону отдыха для горожан нужно сохранить. Более того, на ней можно зарабатывать деньги с помощью развития внутреннего туризма.

активисты представили свой проект журналистам вместо чиновников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Альтернативный проект разработал житель Екатеринбурга Алексей Валек, участник общественного движения «Город не промзона». По этому проекту предлагается возвести развлекательно-туристический парк под названием «Малахитовая шкатулка».

Этот парк, посвященный произведениям уральских писателей Павла Бажова и Владислава Крапивина, общественники предлагают разместить в границах Шарташского лесопарка в районе железнодорожной станции «Аппаратная» и поселка Калиновский.

Проект предполагает создание обустроенных мест для ловли рыбы, дорожек для конных прогулок, велодорожки, кольцевую железную дорогу и прочей инфраструктуры для отдыха горожан. Авторы проекта считают, что этот проект подтолкнет развитие внутреннего туризма.

Общественники предлагают сохранить зону отдыха и зарабатывать на внутреннем туризме Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Строительство новой промзоны – это чудовищное внедрение на территорию природного парка, реликтового леса, занимающего площадь 600 гектар рядом с озером Шарташ, речками Пышма, Березовка и Калиновка. Все это будет утрачено, потому что на этих Калиновских полях собираются возвести ангары, железнодорожные ветки, - рассказала «КП-Екатеринбург» активистка и местная жительница Марина Хорина. – Эта часть города и так несколько десятилетий назад была застроена базами, железнодорожными путями. Сегодня большая часть этого имущества не используется или же используется минимально. И логопарк можно было разместить здесь. Но все это находится в частных руках. Речь идет о промышленной застройке по улицам Краснодарской, Искровцев, Шефской до Фронтовых бригад.

Проект застройки территории возле Шарташа. Фото: проектная документация

Группа общественников после вырубки сосен написала запросы губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Местные жители предлагают чиновникам придать площадке у озера Шарташ статус парка регионального значения.

Сегодня активисты пришли в мэрию, чтобы обсудить свой проект, но им это не удалось. После этого они вышли на небольшой пикет у здания администрации города.

- Мы намерены писать в приемную Президента РФ Владимира Путина, который часто в своих выступлениях затрагивает темы экологии, - заключает Марина Хорина.