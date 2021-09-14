В Екатеринбурге в ближайшие выходные может выпасть первый снег

Температура воздуха составит от трех до пяти градусов выше ноля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце недели в Екатеринбурге существенно похолодает. Ожидается, что в уральской столице выпадет первый снег, об этом предупреждает Гидрометцентр «Фобос», который сообщает о непогоде 18 и 20 сентября. Температура воздуха составит от трех до пяти градусов выше ноля.

- Ожидается переменная облачность, небольшой снег, - говорится в прогнозе ведомства.

Напомним, в Свердловской области в Карпинском городском округе в 300 километрах к северу от Екатеринбурга в районе базы активного отдыха «Серебрянский камень» 6 сентября выпал первый снег.

- Пока прогнозы погоды действительно холодные. Небольшой снег, думаю, мог быть, температуры достаточно низкие в нижних слоях атмосферы, поэтому осадки могли подмерзать и превращаться в снег, - сообщала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.