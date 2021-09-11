В Екатеринбургском зоопарке закрывается «Парк бабочек»

За все время посетители парка могли увидеть 16 видов тропических красавиц Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке из-за наступления холодов скоро закроется «Парк бабочек». За лето его посетили 14 тысяч человек.

- Видовой состав бабочек менялся в течение лета, за все время посетители парка могли увидеть 16 видов тропических красавиц самого разного размера: от некрупных, но удивительно ярких Тигровых сильвий до гигантских перистоусых Павлиноглазок атлас, - рассказали в зоопарке.

Также там рассказали, что в последнюю неделю работы шатер, в котором живут бабочки, можно будет посетить бесплатно. После закрытия Парка его жильцы переедут в теплое помещение.

- Продолжительность жизни взрослых бабочек этих видов, которые живут у нас, от нескольких дней до нескольких недель (реже больше месяца). Когда в помещении Парка бабочек станет холодно те особи, которые еще не закончили свой жизненный цикл переедут в теплые помещения отдела герпетофауны, - рассказали «КП-Екатеринбург» в зоопарке.

Напомним, «Парк бабочек» в этом году заработал в зоопарке впервые. В шатре, создали имитацию естественной среды обитания насекомых и, чтобы поддерживать все необходимые параметры температуры и влажности воздуха, установили сложную систему климат-контроля.

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