Екатеринбургскому зоопарку подарят белую медведицу

В зоопарке появится гостья из Москвы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбургском зоопарке снова будет два белых медведя. После реконструкции вольера, из Москвы привезут молодую медведицу по имени Хатанга.
- По судьбе Хатанги вопрос уже решен, она поедет в Екатеринбург, - рассказала директор столичного зоопарка Светлана Акулова.
Медведица Хатанга была найдена в Якутии в середине мая. Она не умела охотиться и не смогла бы выжить в дикой природе. Когда медведицу заметили люди, она была в истощенном состоянии, поэтому ветеринары перевезли ее на реабилитацию в Московский зоопарк.
Хатанга заменит скончавшегося в апреле Умку.