Екатеринбургскому зоопарку подарят белую медведицу

В зоопарке появится гостья из Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке снова будет два белых медведя. После реконструкции вольера, из Москвы привезут молодую медведицу по имени Хатанга.

- По судьбе Хатанги вопрос уже решен, она поедет в Екатеринбург, - рассказала директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

Медведица Хатанга была найдена в Якутии в середине мая. Она не умела охотиться и не смогла бы выжить в дикой природе. Когда медведицу заметили люди, она была в истощенном состоянии, поэтому ветеринары перевезли ее на реабилитацию в Московский зоопарк.

Хатанга заменит скончавшегося в апреле Умку.