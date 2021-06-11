В Екатеринбургском зоопарке открылся «Парк бабочек»

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке на кровле одного из зданий открылся «Парк бабочек». Здесь можно увидеть семь видов бабочек семейства парусников, павлиноглазок, нимфалид и брассолид.

Парк разместили в просторном шатре, в котором создали имитацию естественной среды обитания насекомых. Чтобы поддерживать все необходимые параметры температуры и влажности воздуха здесь установлена сложная система климат-контроля.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

- Мир бабочек пестрит яркими красками, и от сотрудников парка посетители могут узнать много интересного об особенностях биологии всех видов чешуекрылых, - отмечают в зоопарке. - Каждый посетитель парка бабочек, если ему повезет, сможет лично увидеть выход новорожденной бабочки из невзрачной куколки или первый полет.

Помимо ярких живых растений субтропического пояса, в парке расположены искусственные водоемы и уютные места отдыха для посетителей.