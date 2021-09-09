В Невьянске начнут реконструкцию Особняка купца Мередина

Сейчас здание практически полностью разрушено Фото: Яндекс.Карты

В Невьянске начнут реконструкцию объекта культурного наследия Особняка купца Мередина на проспекте Октябрьский, 3. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е.Клера ищет подрядчика, который должен будет провести противоаварийные работы, в числе которых расчистка завалов на объекте, консервация развалин и ограждение объекта для ограничения доступа. Начальная сумма контракта - 2 миллиона рублей.

- В настоящее время после пожара 1991 года объект культурного наследия находится в руинированном состоянии, перекрытия обрушены, сохранился главный фасад и часть капитальных стен. Кровля и перекрытия утрачены, - сообщается в документе.

Подрядчик должен будет самостоятельно получить разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в Управление государственной охраны памятников истории и культуры Свердловской области. Заявки от компаний принимаются до 16 сентября.

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