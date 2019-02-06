2019-02-06T07:49:28+03:00
Недвижимость

В Невьянске реконструируют Особняк с лавкой купца Мередина и разместят там музей

Это обойдется бюджету области в 10 миллионов рублей
Олег Галимов
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Поручение властям города дал губернатор КуйвашевПоручение властям города дал губернатор КуйвашевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям Невьянска разработать проект реконструкции Особняка с лавкой купца Мередина. После всех работ там появится музей.

- В центре Невьянска сегодня получилась бы красивая площадь, если бы не это здание, соседствующее с администрацией. Его нужно отреставрировать, приспособить под что-то. Считаю, что там нужно разместить музей, - сказал Куйвашев.

Отмечается, что на реконструкцию Особняка из бюджета области выделят 10 миллионов рублей. Кроме того в Невьянске восстановят пристрой к школе №1 и Дома купца Дождева, а также гончарную мастерскую в Нижних Таволгах, которая недавно пострадала в результате пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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