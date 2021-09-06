Свердловские власти займутся проблемой доставки лекарств в деревни

Евгений Куйвашев будет решать проблему доставки лекарств вместе с министром здравоохранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители отдаленных территорий пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на отсутствие аптек в уральской глубинке. Глава региона ответил на этот вопрос 6 сентября 2021 года во время прямой линии.

Евгений Куйвашев объяснил, что аптечные сети редко заходят в отдаленные территории, потому что им не выгодно там работать. Тем не менее, власти стараются решать вопросы со здоровьем жителей отдаленных территорий.

- Мы стараемся развивать аптечные киоски при ФАПах (фельдшерско-акушерские пункты), при других лечебных учреждениях. Конкретно это обращение мы с Министерством здравоохранения отработаем, - заявил Евгений Куйвашев. - Мы организуем выезды в небольшие населенные пункты, где отсутствуют кабинеты врачебной практики. Это ФАПы, это стоматологические кабинеты, сейчас работает передвижной онкопатруль. Мы достаточно много техники закупили, закупаем и продолжим это делать.

Глава региона пообещал обратить внимание министра здравоохранения Свердловской области на подвоз лекарственных препаратов в небольшие населенные пункты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будут ли выплачиваться губернаторские премии преподавателям: отвечает губернатор Свердловской области. Глава региона назвал конкретные суммы, которые получат педагоги (подробнее)

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, как снизить цены на жилье в области. Вопрос об этом задал житель Курганской области, который переехал на Средний Урал (подробнее)