Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, как снизить цены на жилье в области

Губернатор выслушал проблемы свердловчан в ходе прямой линии 6 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, как снизить цены на жилье в Екатеринбурге и области. Совет был прост - строить больше. По словам главы региона, свердловчане активно берут ипотеку.

- За последние годы мы увеличили на 60% объемы строительства нового жилья. Нужно больше работать, искать варианты получения кредита. Мне сложно что-то советовать человеку. Но, думаю, что если вы вполне можете взять ипотечный кредит под зарплату в 48 тысяч и приобрести личное жилье, - рассказал Евгений Куйвашев.

До этого губернатор прокомментировал последствия наводнения в Верхней Салде.