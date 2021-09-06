Куйвашев рассказал о последствиях потопа в Верхней Салде

Губернатор выезжал на место ЧП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ход выплат жителям Верхней Салды, которые пострадали в результате потопа минувшим летом.

- У нас в этом году то пусто, то густо с осадками. Ситуация была катастрофическая, не выдержала дамба. Благодарен ВСПМПО Ависма за выделение средств. Наших средств не хватит на многое, только на вещи и мелкий ремонт. Есть семьи получившие по 200 или 300 тысяч. Оценка ущерба продолжается. Всего уже выделили больше 100 миллионов рублей на три муниципалитета, но Верхняя Салда пострадала больше всего. Но мы имеем опыт таких ситуаций. В прошлом году затопило Нижние Серги, - рассказал Евгений Куйвашев.

Фото с места наводнения можно посмотреть здесь.