Будут ли выплачиваться губернаторские премии преподавателям: отвечает губернатор Свердловской области

Этот вопрос Евгений Куйвашев уже обсуждал с министром образования области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев 6 сентября провел прямую линию. Один из вопросов касался того, будут ли выплачиваться губернаторские премии преподавателям.

- Детям, которые побеждают в олимпиадах, с этого года будут выплачиваться губернаторские премии. Не собираетесь ли вы выделить такие же денежные премии преподавателям, которые подготовили победителей и призеров? – поинтересовался учитель математики из Новоуральска Эдик Петросян.

- У нас во время «Иннопрома» проходила стратегическая сессия. Я считаю, что самая главная профессия, которую нужно поддерживать, это, конечно, профессия преподавателя. Мы вводим положение конкурса олимпиадный успех, для тех, кто подготовил ребенка. За первое место, если мне не изменяет память, преподаватель будет получать 270 тысяч рублей, за второе место 220 и 160 тысяч рублей за третье место, - уточнил губернатор.

Этот вопрос Евгений Куйвашев уже обсуждал с министром образования области.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы поощрять всех преподавателей, которые готовили финалистов олимпиады.