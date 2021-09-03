В Екатеринбурге очевидцы во время непогоды засняли шаровую молнию

Фото: Telegram-канал "Екатеринбург № 1"

В Екатеринбурге во время урагана, который накрыл уральскую столицу в пятницу вечером, очевидцы засняли вспышку, которая напоминает шаровую молнию. Летящий объект попал на камеру видеорегистратора автомобилиста. Об этом пишет местный телеграм-канал «Екатеринбург № 1».

На опубликованных кадрах видно, как дорогу стремительно пересекает светящийся шар, оставляющий за собой яркий хвост. Через несколько секунд неизвестный объект врезается в столб и быстро гаснет.

Напомним, непогода пришла в Екатеринбург неожиданно. В МЧС ожидали непогоду на сутки позже. Порывы ветра, накрывшие город, сносили заборы и ломали деревья, а у корпуса Уральского федерального университета, расположенного на Ленина, даже сорвало крышу.