МЧС предупредило уральцев о сильных дождях и ветре в выходные

Спасатели советуют отложить отдых на природе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 4 сентября, жителей Свердловской области ждут сильные дожди, ливни и ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС.

Спасатели советуют в этот день отложить отдых на природе. А владельцам частных домов рекомендуют проверить ливневую канализацию. Также МЧС отмечает, что сильный ветер может плохо сказаться на пожарной обстановке в области.

Синоптики в свою очередь обещают, что с 3 по 5 сентября в Свердловской области пройдут дожди и грозы. При этом в Екатеринбурге не ожидаются существенные осадки. В выходные в городе будет облачно. 4 сентября будет лишь кратковременный дождь.