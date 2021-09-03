Синоптики обещают свердловчанам в выходные дожди и грозы

Синоптики ожидают грозу в регионе 3 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают, что с 3 по 5 сентября в Свердловской области пройдут дожди и грозы. Об этом говорится в прогнозе погоды Уралгидрометцентра.

В пятницу, 3 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами будет умеренный дождь, может начаться гроза. При этом температура воздуха днем будет +22 … 27°C. В горах и низинах она опустится до +16°C. Ветер южный 4-19 метров в секунду.

В субботу в области погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. В горах осадки будут сильными. Воздух ночью прогреется до +13 … 18°C, на севере и в горах до +8°C. Днем столбик термометра покажет +19 … 24°C, на юге области - +29°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 18 метров в секунду.

5 сентября, в воскресенье, будет также облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Синоптики ожидают, что температура поднимется до +7 … 12°C ночью и +14 … 19°C днем. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы могут доходить до 18-23 метров в секунду.

При этом в Екатеринбурге синоптики не ожидают существенных осадков. В выходные в городе будет облачно. В субботу и воскресенье будет кратковременный дождь. 3 сентября температура днем поднимется до +23 … 25°C, в субботу до +24 … 26°C. А в воскресенье она опустится до +16 … +18°C.

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