Сергей Лавров не исключил проведение мероприятий ШОС в Екатеринбурге

Сергей Лавров оценил потенциал Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 2 сентября 2021, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Екатеринбург, где провел ряд рабочих встреч, а также побеседовал с журналистами.

Главу российского МИДа спросили о перспективах Екатеринбурга в отношении проведения официальных мероприятий международного уровня. Лавров заявил, что столица Среднего Урала имеет большой опыт в этом отношении и может принимать мероприятия самого высокого уровня. В частности, здесь могут организовать мероприятия по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

- Нет никаких сомнений, что Екатеринбург готов проводить международные форумы любого масштаба, любого уровня. Совсем недавно здесь прошла очередная ежегодная промышленная выставка «Иннопром». Впервые страной-партнером была европейская страна – Италия, - рассказал Сергей Лавров.

Сергей Лавров в Екатеринбурге ответил на вопросы журналистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам главы МИД РФ, его итальянские коллеги оценили высокий уровень организации выставки, и сам Екатеринбург, который постоянно развивается. Это видят не только официальные лица, но и российские и зарубежные туристы.

- Екатеринбург может принимать мероприятия самые разные. Помимо «Иннопрома» я знаю, что здесь готовятся выставка стройматериалов, выставка медицинского оборудования, Универсиада, саммит спорта и бизнеса «Спорт-Аккорд». То есть очередь стоит, чтобы организовать в Екатеринбурге такого рода мероприятия, - говорит министр иностранных дел России. - Поэтому и климатический саммит, и мероприятия по линии Шанхайской организации сотрудничества, вполне могут рассматриваться, как мероприятия для проведения в Екатеринбурге.

Сергей Лавров рассказал, что нужно делать для того, чтобы получить право на проведение международных мероприятий. Эта схема уже известна Екатеринбургу. По словам министра, нужно выдвигать заявки, так как автоматом этот алгоритм не работает.

- Нужно сформулировать свой приоритет, показать свои возможности. Я считаю, что политически это было бы очень интересно, - заключил Сергей Лавров.

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