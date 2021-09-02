На вопросы журналистов он ответил в ходе пресс-конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 сентября Екатеринбург посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его визит был связан с предстоящими выборами, которые по всей стране пройдут 19 сентября. Министр является одним из лидеров федерального списка «Единой России».

В ходе визита Сергей Лавров принял участие в небольшой пресс-конференции, которая длилась 10 минут – ввиду «очень ограниченного тайминга», объяснил один из организаторов.

Министр иностранных дел прокомментировал ситуацию в Афганистане и выступления наших спортсменов на Олимпиаде без национального флага, а также рассказал, откроют ли в Екатеринбурге филиал МГУ.

С журналистами Сергей Лавров встретился в штаб квартире "Русской медной компании" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый вопрос был связан с переносом штаб-квартир крупных госкорпораций из Москвы и Санкт-Петербурга в другие регионы, например, в Екатеринбург. Это бы помогло разгрузить две столицы, а также привлекло инвестиции в регионы.

- Эта группа вопросов должна рассматриваться на уровне правительства и руководства госкорпораций. Я в принципе поддерживаю любые решения, которые будут ускорять развитие Сибири и Дальнего Востока. Это для меня важная вещь. Если среди тех конкретных мер, которые будут направлены на решение этой задачи, рассмотрят перенос штаб-квартир госкорпораций, наверное, это может быть, - ответил Сергей Лавров.

СТАНЕТ ЛИ ЕКАТЕРИНБУРГ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО САММИТА

Отвечая на очередной вопрос, министр рассказал, что так называемый климатический саммит, на котором обсуждают проблемы окружающей среды, может пройти в Екатеринбурге. Также как и мероприятия Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, что саммит ШОС уже проводился в Екатеринбурге в 2009-м году.

После пресс-конференции Лавров отправился в офис компании "Сима-Ленд", где ему показали патриотический флеш-моб Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нет никаких сомнений, что Екатеринбург готов проводить международные форумы любого масштаба. Совсем недавно здесь прошла международная выставка «Иннопром», где впервые страной-партнером была европейская страна. И наши итальянские коллеги в превосходных выражениях рассказали мне об этом мероприятии и о том, как оно было организовано, как и о самом городе, который развивается и становится все краше и привлекательнее для туристов, - поделился Сергей Лавров. – Екатеринбург может принимать самые разные мероприятия. Очередь стоит, чтобы организовать здесь мероприятия. Поэтому и климатический саммит и предприятия по линии ШОС могут быть проведены в Екатеринбурге. Я считаю, что политически это было бы очень интересно.

ПРО ТАЛИБОВ* И СИТУАЦИЮ В АФГАНИСТАНЕ

Естественно, не обошлось без вопросов про Афганистан, где власть захватили представители запрещенного в России движения «Талибан»*.

Сергей Лавров рассказал, что Министерство иностранных дел России призывает талибов к созданию переходного правительства. Но выступать посредниками в этих переговорах Москва не планирует.

- Все заинтересованы в том, чтобы талибы* и другие этнические и политические деятели Афганистана договорились. Такие сигналы направляют и западные страны, и Китайская народная республика, и центральные азиатские государства, - заявил Сергей Лавров. - Здесь особая роль, конечно же, принадлежит нашим союзникам из Таджикистана, учитывая, что именно афганские таджики ведут переговоры с центральным представительством талибов.

ОТКРОЮТ ЛИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ФИЛИАЛ МГИМО

В Екатеринбурге уже есть филиалы ряда ведущих российских вузов, например РАНХиГС. В этой связи министру иностранных дел задали вопрос, как бы он отреагировал, если бы в Екатеринбурге появился филиал МГИМО. Кстати, Сергей Лавров сам является выпускником этого вуза.

- Я позитивно отношусь к той модели образования, которую МГИМО постоянно совершенствует, и по многим направлениям является европейским и даже мировым лидером. Поэтому обращайтесь в МГИМО, но область должна сама сформулировать бизнес-план, - отметил Сергей Лавров.

О САНКИЦИЯХ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО СПОРТА

Один из вопросов касался санкций, которые на наших спортсменов наложил МОК в связи с допинговым скандалом.

- Мы активно предпринимаем меры юридического характера - добиваемся того, чтобы наши «чистые» спортсмены не дискриминировались и борьба с допингом не сопровождалась дискриминационными мерами по отношению к спортсменам той или иной страны, - отметил Сергей Лавров. - К сожалению, политизация наблюдается. Мы должны искоренять любые проявления допинга в российском спорте, но при этом мы никогда не будем согласны с тем, что Россию выставляют какой-то допингоопасной страной.

* - организация, запрещенная на территории России