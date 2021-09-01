Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в СНТ «Железнодорожник» сегодня ночью, 1 сентября, в страшном пожаре пострадали люди. Садовый дом, в котором они находились, полностью сгорел. Также огонь уничтожил надворные постройки.

- В 01:13 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Всего огонь распространился на площади 106 квадратных метров. Локализовать его удалось пожарным спустя больше 40 минут, еще через 20 открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 03:54.

Напомним, сегодня ночью в другом садовом товариществе произошел еще один серьезный пожар. Огонь уничтожил 8 домов и надворные постройки в СНТ «Энергостроитель». Информации о пострадавших во время этого пожара, по данным МЧС, нет.

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