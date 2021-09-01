Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели МЧС спустя почти три часа после возгорания потушили пожар в СНТ «Энергостроитель» под Екатеринбургом. По уточненной информации, в садовом товариществе сгорело восемь домов и надворные постройки. Площадь, охваченная пламенем, составила тысячу квадратных метров.

- В 5:30 пожар локализован, в 7:05 открытое горение ликвидировано. Огнеборцы проводят разбор и проливку сгоревших конструкций, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте пожара работают 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек личного состава. Информации о пострадавших, по данным МЧС, не поступало.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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