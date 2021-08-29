В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Карнавал»

Ситуация, о которой речь, не носит криминальный характер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в экстренно торговый центр «Карнавал», который находится на улице Халтурина. Первоначально была озвучена версия о минировании здания, однако она не подтвердилась.

- Ситуация, о которой речь, не носит криминальный характер. В торговом предприятии произошло задымление печи, в связи с чем и были предприняты необходимые меры реагирования, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Напомним, недавно в торговом центре «Карнавал» из-за мощного ливня обрушился потолок. Как только вода проникла в помещение, людей тут же начали выводить. На опубликованных кадрах было видно, как по всему верхнему этажу разлились огромные лужи. После этого ситуацией заинтересовалась прокуратура, в ведомстве начали проверку.