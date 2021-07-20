После обрушения потолка в ТЦ «Карнавал» прокуратура начала проверку

К счастью, никто из посетителей не пострадал. Фото: скриншот видео паблика "Инцидент-Екатеринбург"

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после обрушения потолка в ТЦ «Карнавал».

Напомним, ЧП произошло в воскресенье, 18 июля. В тот день на столицу Урала обрушился мощный ливень. В итоге перекрытия торгового центра не выдержали и вода хлынула через потолок. В какой-то момент в здании и вовсе обрушилась часть потолочного перекрытия. К счастью, в результате ЧП в «Карнавале» никто не пострадал.

- По факту произошедшего прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проводит проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказала «КП»-Екатеринбург официальный представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.