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Происшествия20 июля 2021 10:15

После обрушения потолка в ТЦ «Карнавал» прокуратура начала проверку

Перекрытия не выдержали мощного ливня, который обрушился на Екатеринбург в воскресенье
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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К счастью, никто из посетителей не пострадал. Фото: скриншот видео паблика "Инцидент-Екатеринбург"

К счастью, никто из посетителей не пострадал. Фото: скриншот видео паблика "Инцидент-Екатеринбург"

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после обрушения потолка в ТЦ «Карнавал».

Напомним, ЧП произошло в воскресенье, 18 июля. В тот день на столицу Урала обрушился мощный ливень. В итоге перекрытия торгового центра не выдержали и вода хлынула через потолок. В какой-то момент в здании и вовсе обрушилась часть потолочного перекрытия. К счастью, в результате ЧП в «Карнавале» никто не пострадал.

- По факту произошедшего прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проводит проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказала «КП»-Екатеринбург официальный представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.

В ТЦ "Карнавал" из-за мощного дождя обрушился потолок
Видео: "Инцидент-Екатеринбург" (Вконтакте)