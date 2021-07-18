В Екатеринбургском ТЦ «Карнавал» из-за дождя обрушился потолок

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбургском торговом центре «Карнавал» из-за мощного ливня обрушился потолок. Как только вода проникла в помещение, людей тут же начали выводить. На опубликованных кадрах видно, как по всему верхнему этажу разлились огромные лужи. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург»

- Со всех сторон льет, крыша и стены мокрые, вот-вот развалятся, - делятся очевидцы.

Во время обрушения мимо места происшествия проходили двое человек. Им чудом удалось избежать травм. Напомним, из-за мощного ливня улицы Екатеринбурга затопило, автомобилисты, не рассчитав глубину луж, начали тонуть и образовали большие пробки.