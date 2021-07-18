Улицы Екатеринбурга снова затопило после мощного ливня

Мост на пересечения Малышева и Восточной залило водой Фото: Алина СУРИНА

Уральская погода продолжает преподносить сюрпризы. В воскресенье вечером в Екатеринбурге вновь прошел проливной ливень. И некоторые улицы уральской столицы затопило практически моментально. Многие автомобилисты тут же встали в пробки, не справившись с огромными лужами, часть владельцев машин не рассчитала глубину рек, что разлились на дорогах, и утонули практически по капот.

- Улица Высоцкого, движение двухполосное, но одна сторона стоит практически намертво, мне повезло, что у меня машина высокая, так бы тоже поплыла вместе с ними, - делится с «КП-Екатеринбург» читательница по имени Екатерина.

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

Также читали «КП» рассказывают о достаточно напряженной ситуации на пересечении улиц Малышева и Восточная, на пересечении этих двух улиц затопило мост, как минимум один автовладелец угодил в ловушку и сломался.

Подписчки паблика «Инцидент. Екатеринбург» делятся, что затопило улицы на ВИЗе, Старой Сортировке, Уралмаше и центре.

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

Сервис «Яндекс-Пробки» оценивает уровень пробок в уральской столице на пять баллов из десяти возможных. Особенно затруднено движение по Малышева, Луначарского, Восточной, Высоцкого и 8 марта.