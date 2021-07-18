Автомобилисты Екатеринбурга встали в пробки из-за проливного дождя

Некоторые машины, не рассчитав глубину луж, утонули практически по капот Фото: Алина СУРИНА

Улица Высоцкого в Екатеринбурге встала в огромную пробку из-за дождя, который накрыл уральскую столицу воскресным вечером. Некоторые машины, не рассчитав глубину луж, утонули практически по капот, а их водители уже не могут выбраться самостоятельно.

- Улица Высоцкого, движение двухполосное, но одна сторона стоит практически намертво, мне повезло, что у меня машина высокая, так бы тоже поплыла вместе с ними, - делится с «КП-Екатеринбург» читательница по имени Екатерина.

Сервис «Яндекс» оценивает уровень пробок в уральской столице на пять баллов из десяти возможных. Особенно затруднено движение по Малышева, Луначарского, Восточной, Высоцкого и 8 марта.