Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2021 17:31

Автомобилисты Екатеринбурга встали в пробки из-за проливного дождя

Улицы уральской столицы очень быстро затопило
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Некоторые машины, не рассчитав глубину луж, утонули практически по капот

Некоторые машины, не рассчитав глубину луж, утонули практически по капот

Фото: Алина СУРИНА

Улица Высоцкого в Екатеринбурге встала в огромную пробку из-за дождя, который накрыл уральскую столицу воскресным вечером. Некоторые машины, не рассчитав глубину луж, утонули практически по капот, а их водители уже не могут выбраться самостоятельно.

- Улица Высоцкого, движение двухполосное, но одна сторона стоит практически намертво, мне повезло, что у меня машина высокая, так бы тоже поплыла вместе с ними, - делится с «КП-Екатеринбург» читательница по имени Екатерина.

Улица Высоцкого встала в пробку после сильного дождя в Екатеринбурге
Движение по одной полосе полностью встало. Видео: читатель "КП-Екатеринбург"

Сервис «Яндекс» оценивает уровень пробок в уральской столице на пять баллов из десяти возможных. Особенно затруднено движение по Малышева, Луначарского, Восточной, Высоцкого и 8 марта.