На Урале пьяному водителю Lexus, из-за которого в ДТП погибли две женщины, вынесли приговор

Мужчина заявил, что не помнит обстоятельства аварии. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Бачурину, который на своем Lexus сбил насмерть пожилую женщину. В аварии также погибла пассажирка, которая ехала с ним на переднем сидении, сообщает прокуратура Свердловской области.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - говорится в сообщении.

Бачурина приговорили к пяти годам в колонии общего режима. Также ему запретили на 2 года и 6 месяце заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор пока не вступил в силу.

ДТП произошло 8 марта 2020 года. В тот день пьяный Бачурин сел за руль своего Lexus LX570. Рядом с ним на пассажирском сидении находилась его знакомая. Мужчина превысил скорость и ехал около 90 километров в час. На перекрестке улиц Куйбышева и Розы Люксембург он собирался повернуть налево и продолжить движение по улице Розы Люксембург в направлении улицы Декабристов.

Бачурин не снизил скорость и сбил пожилую женщину, которая пересекала проезжую часть. После этого пьяный водитель не остановился. В результате он наехал на бордюр и вылетел на опору линий электропередач. Автомобиль загорелся. Женщина-пешеход скончалась на месте от полученных травм. Пассажирка сгорела в огне.

Мужчина признал свою вину. Он заявил, что не помнит обстоятельства аварии. Прокуратура отмечает, что он загладил вред, причиненный родственникам погибших.

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