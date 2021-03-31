В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель, обвиняемый в гибели пассажирки и пешехода

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге начнут судить водителя Lexus, обвиняемого в гибели пассажирки и пешехода. Страшная авария произошла больше года назад. Пьяный 45-летний мужчина ехал на иномарке с знакомой 40-летней женщиной, возвращаясь из караоке.

На перекрестке Розы Люксембург и Куйбышева на скорости 90 километров в час сбил пожилую женщину, переходившую дорогу, наехал на бордюр и вылетел на опору линий электропередач. Автомобиль загорелся. Очевидцы смогли вытащить водителя из горящей машины, а его пассажирка погибла в огне.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Водитель признал свою вину, однако, по его словам, обстоятельств ДТП не помнит. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.