2020-03-08T11:38:15+03:00
Происшествия

В центре Екатеринбурга женщина-пешеход спровоцировала ДТП с двумя трупами

Жуткая авария с пожаром произошла в ночь на 8 Марта
Лев ИСТОМИН
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Женщину из горячего авто спасти не удалось. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по ЕкатеринбургуЖенщину из горячего авто спасти не удалось. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу
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В 5:22 утра 8 марта в Екатеринбурге возле дома №54 по улице Розы Люксембург произошло жуткое ДТП с двумя погибшими.

44-летний автолюбитель за рулем «Лексуса» ехал с вместе с 40-летней пассажиркой со стороны улицы Куйбышева со стороны Белинского. На повороте на Розы Люксембург водитель сбил женщину-пешехода 1980 года рождения, после чего вылетел на бордюрный камень, а затем влетел в опору троллейбусных линий.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

От сильного удара иномарка загорелась. К машине подбежали случайные очевидцы, которые смогли вытащить водителя из салона горящей машины. Пассажирку спасти не удалось – она погибла в огне.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

Также погибла и женщина, переходившая дорогу перед машиной. Мужчина попал в больницу №23 в тяжелом состоянии. Сейчас ведется административное расследование, информируют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU

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