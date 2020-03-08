В центре Екатеринбурга женщина-пешеход спровоцировала ДТП с двумя трупами

В 5:22 утра 8 марта в Екатеринбурге возле дома №54 по улице Розы Люксембург произошло жуткое ДТП с двумя погибшими.

44-летний автолюбитель за рулем «Лексуса» ехал с вместе с 40-летней пассажиркой со стороны улицы Куйбышева со стороны Белинского. На повороте на Розы Люксембург водитель сбил женщину-пешехода 1980 года рождения, после чего вылетел на бордюрный камень, а затем влетел в опору троллейбусных линий.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

От сильного удара иномарка загорелась. К машине подбежали случайные очевидцы, которые смогли вытащить водителя из салона горящей машины. Пассажирку спасти не удалось – она погибла в огне.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

Также погибла и женщина, переходившая дорогу перед машиной. Мужчина попал в больницу №23 в тяжелом состоянии. Сейчас ведется административное расследование, информируют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.