В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по пожару, в котором погибли два человека

Специалисты уже осмотрели место происшествия Фото: Алина СУРИНА

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по пожару в пятиэтажке на Мичурина, 98, в котором погибли двое жителей. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках дела выполняются следственные действия. Силовики уже осмотрели место происшествия. Они продолжают допрашивать свидетелей, назначили комплекс экспертиз.

Сообщение о пожаре в центре Екатеринбурга поступило спасателям в ночь на 27 августа. В здании на Мичурина, 98 загорелась крыша. Огонь перекинулся на кровлю с балкона квартиры на пятом этаже. Из-за огня погибли супруги: мужчина, 1972 года рождения и женщина 1967 года рождения. Из пятиэтажки эвакуировали 65 человек, в том числе 7 детей. Прокуратура рассматривает несколько версий причины возгорания, однако в качестве основной считается неосторожное обращение с огнем.

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