Корпорация «Маяк» судится с активистами, защищавшими здание ПРОМЭКТа

Городские общественники выступали против сноса здания ПРОМЭКТа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корпорация «Маяк» зимой снесла здание ПРОМЭКТа Декабристов, 20, чтобы построить на его месте многоэтажный дом. Сейчас стало известно, что строительная компания судиться с активистами, которые выступали против сноса Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума.

- В конце мая «Маяк» подал в суд на активистов, защищавших ПРОМЭКТ, иск о защите деловой репутации - представителям компании не понравилось что о них пишут в социальных сетях, - написала на своей странице в Facebook активистка Полина Иванова.

Фигурантами дела выступают двое человек: правозащитник Александр Зыков, который подал заявление о внесении ПРОМЭКТа в реестр объектов культурного наследия и Елена Литвинова - неравнодушная пенсионерка, которая живет рядом с местом, где стояло здание и писала о сносе в своих соцсетях.

Адвокаты защищают активистов бесплатно, но сейчас чтобы доказать свою невиновность, им необходимо сделать лингвистическую экспертизу. Общественники утверждают, что на нее необходимо потратить 77 тысяч рублей и неравнодушные горожане, в числе которых Полина Иванова, открыли сбор пожертвований. Активистов также поддержал общественник Дмитрий Москвин.

Вот как прокомментировали «КП-Екатеринбург» судебный процесс в пресс-службе корпорации «Маяк»:

- Когда в адрес основателя Корпорации 75-летнего Владимира Конькова прозвучали уже прямые оскорбления, были поданы иски о защите чести и достоинства. Господин Зыков, например, назвал пожилого человека «старый маразматик». Мы сделали психолого - лингвистическую экспертизу, где подобных эпизодов эксперты насчитали более 30. Зыков и Литвинова не согласились с выводами экспертов и попросили у суда сделать судебную экспертизу. Она была назначена и судья озвучил сумму - 42 тысячи рублей. Собирают уже 77, причем адвокат у ответчиков бесплатный, как они утверждают. Вот и вся подоплека «мученичества».

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