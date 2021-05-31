В Екатеринбурге на месте ПРОМЭКТа к концу 2023 года построят жилой комплекс

Фото: предоставлено корпорацией Маяк

В Екатеринбурге на месте снесенного ПРОМЭКТа на Декабристов, 20 построят жилой комплекс «Архитектон». Проект двух 17- этажных и одного 11-этажного здания разработало бюро Тимура Абдуллаева «АБ ARCHINFORM» по заказу корпорации «Маяк».

- Пусть снесенное здание ПРОМЭКТ и не являлось памятником архитектуры, но память места, относит нас к истории конструктивизма, и это, безусловно важный элемент культурной идентичности Екатеринбурга, - рассказывает Тимур Абдуллаев. - Архитектура конструктивизма развивалась как эксперимент с функцией, формой и конструкцией зданий. Такие экспериментальные модели в 20-х годах прошлого века получили название «Архитектоны» и демонстрировали они новые функциональные и конструктивные возможности зданий. Эту идею мы положили в основу архитектурного решения нашего проекта.

Напомним, что общественники пытались остановить снос ПРОМЭКТа, на месте которого появится жилой комплекс. Они настаивали на том, что здание является объектом культурного наследия. Но, не смотря на это, застройщик продолжил снос. Планировалось, что на месте техникума построят две 25-этажных «свечки». Однако позже оказалось, что на этом месте нельзя строить дома выше 60 метров.

Планируется, что жилой комплекс построят к концу 2023 года.