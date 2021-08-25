Волонтер нашел место, откуда мог начаться пожар у горы Волчиха на Урале

Площадь лесного пожара под Ревдой у горы Волчиха увеличилась до 302,5 гектара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожар у горы Волчиха мог начаться из-за загоревшихся автомобильных покрышек, которые скиданы в лесу. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил волонтер и замруководителя Свердловского отделения Российского экологического движения Никита Соловьев.

- Там лежат покрышки. Видно, что сначала они загорелись, а потом уже дальше пошел пожар, - рассказал он.

Соловьев добавил, что разговаривали со спасателями. По его словам, они подтвердили, что пожар мог начаться в найденном им месте. Официальная причина возгорания пока не называется.

О том, что лесной пожар дошел до горы Волчиха стало известно 24 августа. Огонь приблизился вплотную к трассе «Екатеринбург — Пермь», из-за чего движение транспорта пришлось закрыть на четыре часа. Позже стало известно, что площадь лесного пожара под Ревдой у горы Волчиха увеличилась до 302,5 гектара.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка