Макаровский мост планируют открыть к 15 октября

Полностью завершить работы на Макаровском мосту планировали в четвертом квартале 2023 года, однако подрядчик готов завершить строительство раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по Макаровскому мосту планируют открыть к 15 октября. Об этом мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал после объезда объектов городской улично-дорожной сети.

- К настоящему моменту здесь выполнен комплекс работ по прокладке инженерных сетей, устройству буронабивных свай, возведению опор моста, установке подпорных стен на левом и правом берегу, а также берегоукрепление, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу очистных сооружений, а также формируются пешеходные тротуары. До конца 2021 года на путепроводе планируется установить основные несущие конструкции, подпорные стены, дождевую канализацию, очистные сооружения, а также дорожную одежду проезжей части по участку на Челюскинцев.

Напомним, полностью завершить работы на Макаровском мосту планировали в четвертом квартале 2023 года, однако подрядчик готов завершить строительство раньше.

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