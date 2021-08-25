Мэр Екатеринбурга оценил ход работ в парке XXII Партсъезда

Мэр проинспектировал объекты благоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке XXII Партсъезда у Дворца молодежи в Екатеринбурге на 99% завершена реконструкция пешеходных дорожек. Об этом 25 августа 2021 года сообщили градоначальнику Алексею Орлова во время объезда им объектов благоустройства.

Рабочие завершают преображение парка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно был согласован и утвержден дизайн скамеек, а также полностью завершен монтаж системы освещения. Все работы будут завершены до 10 сентября. В это день состоится приемка парка.

25 августа кроме этого парка Алексей Орлов заедет на автомобильную развязку по улице Луганской, где сейчас идет ремонт, а также ознакомится с ходом работ в микрорайоне Компрессорный.

Приемка парка назначена на 10 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувшей неделе глава Екатеринбурга оценил ход работ по ремонту дорог на улицах Заводская, Металлургов и Викулова на ВИЗе.

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