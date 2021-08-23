Улицы Екатеринбурга разрешили называть именами людей при их жизни

Топонимические объекты разрешили называть именами выдающихся государственных деятелей, меценатов и ученых при их жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге топонимические объекты разрешили называть именами выдающихся государственных деятелей, меценатов и ученых при их жизни. Соответствующее постановление, подписанное главой города Алексеем Орловым, опубликовано на официальном сайте Екатеринбурга.

Теперь топонимические объекты могут получить чье-либо имя, если такую инициативу проявит президент России, губернатор Свердловской области или мэр Екатеринбурга. В остальных случаях улицы можно называть в честь людей не ранее чем по истечении трех лет со дня их смерти.