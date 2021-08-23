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Общество23 августа 2021 13:13

Улицы Екатеринбурга разрешили называть именами людей при их жизни

Правда инициативу должен проявить президент России, губернатор Свердловской области или мэр
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Топонимические объекты разрешили называть именами выдающихся государственных деятелей, меценатов и ученых при их жизни

Топонимические объекты разрешили называть именами выдающихся государственных деятелей, меценатов и ученых при их жизни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге топонимические объекты разрешили называть именами выдающихся государственных деятелей, меценатов и ученых при их жизни. Соответствующее постановление, подписанное главой города Алексеем Орловым, опубликовано на официальном сайте Екатеринбурга.

Теперь топонимические объекты могут получить чье-либо имя, если такую инициативу проявит президент России, губернатор Свердловской области или мэр Екатеринбурга. В остальных случаях улицы можно называть в честь людей не ранее чем по истечении трех лет со дня их смерти.