В Екатеринбурге завершили ремонт участка на улице Викулова

Ремонт улицы Викулова возобновили 27 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожники завершили ремонт проезжей части на улице Викулова. Рабочие обновили участок от улицы Татищева до Крауля протяженностью 560 метров по поручению главы уральской столицы Алексея Орлова.

- Из-за бездействия предыдущего подрядчика соблюдение сроков выполнения работ было под вопросом. Однако по распоряжению мэра в адрес компании была направлена претензия, и объект был передан другим специалистам, - отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ремонт улицы Викулова возобновили 27 июля. При этом жители отправили массу претензий в мэрию. Жители не могли нормально передвигаться по тротуарам, ездить на своих машинах.

На объекте полностью сняли слой старого асфальта, из-за чего трамвайные пути чуть возвышались над основной дорогой. Машины с низкой посадкой не могли проехать в свои дворы, поэтому владельцы бросали свои автомобили на ближайших стоянках.