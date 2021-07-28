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Недвижимость28 июля 2021 8:43

Из-за смены подрядчика ремонт дороги на улице Викулова откладывается

Сейчас на объекте снимают слой старого асфальта
Арина ЛЕБЕДЕВА
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Этот участок на два месяца остался без асфальта

Этот участок на два месяца остался без асфальта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Много обращений поступает в администрацию Екатеринбурга по поводу ремонта дороги улицы Викулова. Жители не могут нормально передвигаться по тротуарам, ездить на своих машинах.

Сейчас на объекте полностью снят слой старого асфальта, из-за чего трамвайные пути чуть возвышаются над основной дорогой. Машины с низкой посадкой не могут ппроехать в свои дворы. Владельцы бросают свои автомобили на ближайших стоянках.

- Нам приходится мыть полы в квартирах по 3-4 раз в день, потому что залетает промышленная пыль. А у нас дети! - рассказала жительница дома №33 по улице Викулова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пояснил, что долгие работы ведутся из-за смены подрядчика. Новый подрядчик обещает закончить ремонт дороги до 10 августа 2021 года.