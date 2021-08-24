В Екатеринбурге у автобуса №58 появится дополнительная остановка

Выйти на остановке «Чемпионов» можно уже с 25 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у автобусного маршрута №58, который ездит от остановки «ГКБ №7» до «Ритейл-парк Солнечный» появится дополнительная остановка. Изменения произойдут со среды, 25 августа.

- С 25.08.2021г. на маршруте №58 «ГКБ №7 – Ритейл-парк Солнечный» вводится дополнительный остановочный пункт «Чемпионов», расположенный на перекрестке улиц Чемпионов и Золотистого бульвара в направлении конечного пункта «ГКБ №7» – рассказали в «Гортрансе».

Напомним, из-за ремонтных работ столице Урала изменилась схема движения у десятков автобусов, в том числе на три недели по другому маршруту стал ездить автобус №76.