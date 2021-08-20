В Екатеринбурге автобус №76 на три недели меняет маршрут

Автобус №76 меняет схему движения на три недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на три недели меняется схема движения автобуса №76, который следует по маршруту «СТЦ Мега - Синие камни». По новому пути он будет ездить с понедельника 23 августа по воскресение 12 сентября.

- В связи с проведением работ по строительству тепловой сети и закрытием движения транспорта по улицам Шаумяна и Хасановской в период с 9:00 ч 23.08.2021 г. по 12.09.2021 г. Маршрут №76 меняет схему движения – сообщили в гортрансе.

Теперь при движении в сторону «Меги», будут отменены остановки остановки «Чкалова — Шаумяна» и «Хасановская», а остановка «Московская» переносится на улицу Московскую в сторону Волгоградской. Автобус будет объезжать перекрытый участок улицам Фурманова - Московская - Островского – Волгоградская, после чего будет следовать по привычному маршруту.

В направлении от «Меги» изменений в маршруте нет.

Напомним, в уральской столице из-за ремонтов на дорогах десятки автобусов и трамваев поменяют маршрут, а на выходных 21 и 22 августа будет вестись ремонт трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Из-за этого закрывается движение трамваев и автобусов на этом участке.