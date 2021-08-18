В Екатеринбурге из-за ремонтов на дорогах десятки автобусов и трамваев поменяют маршрут

Ремонтные работы пройдут на Волгоградской, проспекте Ленина и Начдива Васильева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонта сетей теплоснабжения на участке улицы Волгоградской от Белореченской до Ясной с 20 по 22 августа десяток маршрутов общественного транспорта поменяет свой маршрут. Изменения коснутся следующих номеров маршрутов, которые поедут по другим улицам: № 5, 12, 38, 43, 45, 052, 58, 59, 070.

Также с 20 по 31 августа из-за ремонта на улице Начдива Васильева от Каменщиков до переулка Ударников поменяется схема движения следующих маршрутов: №016, 24, 92.

Также из-за работ на проспекте Ленина поменяются трамвайные маршруты. С 21 по 23 августа по временно изменится курсирование номеров: № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32. А также автобусов № 36, 50, 54, 57, 57а, 030, 054, 81, 043, 45.