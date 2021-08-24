В Екатеринбурге во дворе жилого дома силовики задержали несколько человек

Стражи порядка установили личности всех собравшихся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из дворов Екатеринбурга в Академическом районе бойцы Росгвардии задержали группу молодых людей. По предварительным данным, среди них могут быть люди, которые находятся в розыске или причастные к нарушению законодательства нашей страны.

- Силовикам поступила оперативная информация. Стражи порядка установили личности всех собравшихся, проверив их по имеющимся оперативным базам данных. По данному факту проводится проверка, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

С пресс-службой Росгвардии связаться не удалось. Напомним, 11 августа силовики пресекли «стрелку», которая произошла у ресторана EatMeet на улице Юмашева. У заведения собралась группа мужчин. По словам очевидцев, между ними происходили разборки. В этот момент их задержал нагрянувший спецназ. Крепких парней спортивного телосложения повалили на асфальт. Задержанными оказались около 30 человек.