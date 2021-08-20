Суд продлил арест опальному отцу Сергию до 10 февраля 2021

Судить Сергия будут в Басманном суде столицы. Фото: Пресс-служба Басманного суда

Скандально известному и уже бывшему схиигумену Сергию продлили срок ареста до 10 февраля 2021. Об этом сообщили адвокаты Романова в своем Telegram-канале «Защита отца Сергия».

- По результатам предварительного слушания суд назначил основное заседание по рассмотрению уголовного дела Сергия Романова на 25 августа 2021 года в 12:00, - добавили защитники.

Сергий написал письмо, в котором рассказал, что будет делать после освобождения из тюрьмы. Фото: Telegram-канал «Защита отца Сергия».

Бывшего схимника Среднеуральского женского монастыря обвиняют по трем уголовным статьям: склонение к суициду, нарушение свободы вероисповедания, а также самоуправство. Сейчас Сергий находится в московском СИЗО. Туда его привезли еще в декабре прошлого года после того, как силовики штурмом взяли Среднеуральскую обитель. До этого Сергий в течение года привлекал к себе внимание. Сначала своими скандальными проповедями на YouTube, в которых он отрицал существование коронавируса, критиковал действующую власть и РПЦ. А после уже Ксения Собчак заявила о том, что на территории Среднеуральского женского монастыря избивают детей.

Кстати, сам Сергий уже написал письмо, в котором рассказал, что после освобождения из тюрьмы «будет молиться в лесных угодьях» разных областей нашей большой страны.

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