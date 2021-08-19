Уральские миллиардеры потратили на средства индивидуальной защиты для больниц 40 миллионов рублей

Помощь получили 18 медицинских учреждений Свердловской области. Фото: Фонд святой Екатерины

Ведущие уральские предприниматели - ген директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров Игорь Алтушкин и владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский потратили 40 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты для свердловских больниц.

На эти средства были куплены около двух тонн антисептиков для обработки рук и помещений, больше полумиллиона пар перчаток, респираторов и одноразовых комбинезонов. Партию распределили между 18 медицинскими организациями Среднего Урала.

Часть вопросов по снабжению больниц взяли на себя ведущие уральские меценаты. Фото: Фонд святой Екатерины

- Благодаря тесному взаимодействию с Министерством здравоохранения Свердловской области точно знаем, что вся наша помощь доходит до адресатов, - рассказывает директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Также помощь от уральских предпринимателей пришла и в Уральский институт охраны материнства и младенчества, куда снова поступают пациентки с коронавирусом. Акушерский корпус здесь продолжает плановую работу с мамами и детьми высокого риска.

На СИЗ потратили 40 миллионов рублей. Фото: Фонд святой Екатерины

Отметим, что с начала пандемии коронавируса учредители Фонда святой Екатерины потратили больше 1,8 миллиарда рублей на поддержку врачей и больниц Свердловской области.

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