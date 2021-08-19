В Свердловской области зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 среди малышей

На Урале продолжается прививочная кампания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области стали чаще болеть COVID-19 дети до трех лет. Они заражаются от взрослых в семьях.

- Это связано с семейными очагами, когда дома сначала заболевают взрослые, а потом вирус передается детям. Мы не говорим о серьезном всплеске, но небольшой подъем заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет у нас есть, - рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, в регионе продолжается вакцинация от COVID-19. В области нет дефицита вакцины, так как сейчас есть 150 тысяч вакцин, в ближайшие два дня в Свердловскую область поступит еще 130 тысяч доз вакцины.