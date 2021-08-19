В Свердловской области непривитых учителей могут перевести на «удаленку»

Учебный год начнется через две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области вакцинация от коронавируса является добровольной, однако в целях безопасности руководитель образовательного учреждения имеет право перевести непривитых сотрудников на удаленны режим работы, чтобы не подвергать риску других специалистом, а также учеников. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Наша задача – убедить. Никаких документов о принудительном вакцинировании мы не выпускали. Руководитель учреждения определяет форму работу, он может перевести непривитых учителей на «удаленку» с регулярным ПЦР-тестированием, - говорит Павел Креков. - У нас подавляющая часть педагогов вакцинирована. Надеюсь, что все до начала сентября вакцинируются.

Также Павел Креков заявил, что сейчас в Свердловской области нет дефицита вакцины от коронавируса.